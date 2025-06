Boris Becker wird wieder Vater: Promis gratulieren

Erst vor einigen Tagen hatte Becker in einem ausführlichen Interview in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau geschwärmt. Auf Lilian de Carvalho Monteiro habe er sich in seiner Zeit im britischen Gefängnis verlassen können – und auf niemanden sonst. «Als ich im Gefängnis sass, war sie meine einzige Bezugsperson. Sonst war da keiner mehr», verriet Becker dem «Stern». Heute, so Becker, habe er sich «wieder etwas aufgebaut, eine kleine Burg, und da kommt erst mal niemand drauf». Seine Frau Lilian sei in diesem Arrangement «die Burgherrin. Sie hat den Schlüssel. Sie entscheidet, wer reinkommt».