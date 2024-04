Boris Beckers Insolvenzverfahren ist beendet

«In Folge einer Einigung mit seinen Insolvenzverwaltern wurde die in 2017 eröffnete, private Insolvenz von Boris Becker durch eine gestrige Entscheidung des High Courts in London rechtskräftig beendet», heisst es in der Mitteilung. Das Gericht habe die sofortige Restschuldbefreiung von Boris Becker angeordnet. Dies bedeute, dass der 56–Jährige von jeglicher weiterer Haftung aus den Insolvenzschulden befreit sei.