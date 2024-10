Boris Johnson behauptet: Queen Elizabeth II. starb an Knochenkrebs

Sein letztes Treffen mit der Queen

In einem Auszug aus seinen Memoiren, die in der «Mail on Sunday» veröffentlicht wurden, beschreibt Johnson zudem, wie er die Königin das letzte Mal lebend sah. «Ich wusste seit mehr als einem Jahr, dass sie an einer Form von Knochenkrebs erkrankt war, und ihre Ärzte waren besorgt, dass es mit ihr jederzeit steil bergab gehen könnte. Sie hat im Laufe des Sommers ziemlich abgenommen», so Johnson. Nach einem kurzen Gespräch mit ihrem Privatsekretär Edward Young sei Johnson «in den Salon Ihrer Majestät» geführt worden.