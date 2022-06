Boris Johnson: Der ESC sollte 2023 in der Ukraine stattfinden

Die Rundfunkanstalt BBC befindet sich derzeit in Verhandlungen mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) über den Musikwettbewerb. Der britische Sänger Sam Ryder (32) hatte dieses Jahr beim ESC in Turin hinter der ukrainischen Band Kalush Orchestra den zweiten Platz belegt. Die EBU hatte am vergangenen Freitag (17. Juni) mitgeteilt, dass der Wettbewerb wegen des Krieges im nächsten Jahr nicht in der Ukraine stattfinden könne und Gespräche liefen, um den Eurovision Song Contest 2023 möglicherweise im Vereinigten Königreich auszurichten.