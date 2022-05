Boris Johnson würdigt die Queen als «Elizabeth die Grosse»

«In unserer Geschichte hat noch nie ein Monarch diesem Land so lange gedient wie sie, mit dem ersten Platin-Jubiläum überhaupt, aber was noch viel wichtiger ist, keiner von ihnen hat ihm jemals so gut gedient.» In ihren 25.677 Tagen als Königin habe die Queen mehr als 21.000 offizielle Verpflichtungen in über 100 Ländern übernommen, habe ungefähr 4.000 Gesetzen ihre Zustimmung erteilt, 112 Staatsbesuche veranstaltet und 14 britische Premierminister erlebt - «bis jetzt», fasste Johnson zusammen. Doch es komme nicht so sehr darauf an, «was sie getan hat, sondern auf die Art und Weise, wie sie es getan hat». Allen voran «das Beste aus Menschen herauszuholen und sie zu inspirieren», erklärte der Premierminister. Seine Audienzen bei der Queen seien «immer ungeheuer beruhigend».