Borowski-Abschied bringt Rekord für Kieler «Tatort»

Das Ende nach 44 «Tatort»–Auftritten war zuvor nicht einmal Medienvertretern verraten worden. Viele befürchteten, dass Borowski in seinem letzten Fall dramatisch im Dienst sterben wird. Doch am Ende landete Borowski an seinem letzten Arbeitstag in Untersuchungshaft, nachdem er den Täter mit seiner Dienstwaffe im Handgemenge erschossen hatte. Denn Borowski war offiziell bereits ausser Dienst und hätte deshalb seine Waffe nicht mehr führen dürfen. Dort wird er jedoch von seiner grossen Liebe Dr. Frieda Jung (Maren Eggert, 51) besucht, die ihm eine gemeinsame Zukunft in Aussicht stellt.