Borowski-Abschied: Letzter «Tatort» mit Axel Milberg kommt Mitte März

Darum geht es in «Borowski und das Haupt der Medusa»

In der Anfang 2024 fertiggestellten «Tatort»–Episode steht Borowski unmittelbar vor seinem Ruhestand und hat endgültig genug von Morden. Als Pensionär möchte der Kommissar eine Fernreise unternehmen, weshalb er auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen will. Dort gerät er durch seine aufmerksame Beobachtungsgabe jedoch mitten hinein in einen ungeheuerlichen Fall, zu dessen Aufklärung ihm lediglich vier Tage bleiben.