«Borowski und der Schatten des Mondes»: Dieser Fall diente als Vorlage

1. Gibt es ein reales Vorbild für den Fall?

Jein. Der Fall katapultiert die Zuschauer weit zurück in die 70er-Jahre und versucht in Rückblicken den damaligen Zeitgeist wiederzugeben. Dazu gehört natürlich: Hippie-Zeit, Freiheitsdrang, VW-Bus, Trampen. Letzteres führte in vielen Familien damals zu ernsthaften Diskussionen. Ist das Reisen per Anhalter nicht viel zu gefährlich? Sogenannte Trampermorde, auch Anhaltermorde genannt, waren damals in aller Munde und führten zu grossen Ängsten - vor allem natürlich bei Eltern.