«Borowski und der Wiedergänger»: Woher kennt man Greta Exner?

Gespielt wird Greta Exner von der erfahrenen Schauspielerin Cordelia Wege (47), die – trotz vieler TV–Rollen in den letzten Jahren – leider noch nicht jedermann ein Begriff ist. Das liegt vor allem daran, dass der Fokus ihrer Karriere in erster Linie auf dem Theaterspiel lag und liegt – und nicht unbedingt vor der Kamera. Wege wurde 1976 in Halle an der Saale geboren und lernte ihr Handwerk von der Pike auf an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Bereits 1997 bekam sie im Rahmen einer Studentenaufführung ihren ersten Solopreis. Es folgten zahlreiche Engagements an renommierten Häusern wie unter anderem der Volksbühne Berlin, dem Schauspielhaus Hamburg, dem Schauspiel Leipzig, dem Deutschen Theater Berlin oder dem Berliner Ensemble.