Botschaft aus dem Krankenhaus: Papst Franziskus bittet um Gebete

Der Papst nutzte seine Botschaft am Sonntag auch, um auf den dritten Jahrestag des Krieges in der Ukraine am Montag hinzuweisen. Er rief die Menschen dazu auf, aller Opfer bewaffneter Konflikte zu gedenken und «für das Geschenk des Friedens in Palästina, Israel und im gesamten Nahen Osten, in Myanmar, Kivu und Sudan zu beten.»