Botschaft bei Instagram: Kate und William feiern den Pride Month

Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) haben in einem Instagram-Post auf den Pride Month aufmerksam gemacht, der im Juni gefeiert wird und die LGBTQIA+ Community würdigen soll. In dem Posting weisen die Royals auf die Arbeit der Organisation «Shout» hin. «Im vergangenen Jahr hat ‹Shout› hier in Grossbritannien mehr als 150.000 LGBTQIA+-Texter unterstützt. Wenn jemals ein Gespräch nötig ist, ist ‹Shout› rund um die Uhr da.»