«Botschaft für die Opfer?»: Ignoriert König Charles Fragen zu Andrew?

«Wird Ihre Familie bei der Epstein–Untersuchung helfen?»

Der britische Sender ITV veröffentlichte über seinen «ITV News»–Account auf Instagram ebenso Szenen, die Charles in Dedham zeigen. Offenbar eine Reporterin ist dabei zu hören, wie sie laut fragt: «Eure Majestät, wird Ihre Familie bei der Epstein–Untersuchung helfen? Haben Sie eine Botschaft für die Opfer, Eure Majestät?» Charles scheint die Frau entweder nicht richtig zu hören oder sie bewusst zu ignorieren. Königin Camilla hatte bei einem anderen Termin am Vortag bereits ähnliche Fragen zugerufen bekommen und war ebenfalls nicht darauf eingegangen.