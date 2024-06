Boxkampf mit Stefan Raab: Regina Halmichs Ehrgeizig ist geweckt

«Ich habe ja keine Ahnung, was er vorhat»

Regina Halmich und Stefan Raab standen 2001 und 2007 vor einem Millionenpublikum gegeneinander im Ring – zweimal ging die Boxerin als Siegerin hervor. Seit sich Raab aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hat auch sie ihn nicht mehr gesehen. Die beiden hätten telefoniert, ein Treffen vor dem grossen Kampf sei nicht geplant. Raab wolle das Geheimnis um ihn aufrechterhalten. «Der geniesst das. Diesen Moment möchte er für sich behalten, wenn er da in den Ring einmarschiert, einschwebt, was auch immer. Ich habe ja keine Ahnung, was er vorhat», betonte seine Gegnerin.