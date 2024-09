Boxkampf, Musikshows, Quiz: Die TV-Highlights im Herbst

«Wer stiehlt mir die Show?»

Die Quizsendung «Wer stiehlt mir die Show?» ist seit dem 8. September (immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben, jeweils eine Woche zuvor auf Joyn) in der achten Staffel zurück. In Staffel sieben trat Joko Winterscheidt (45) gegen Klaas Heufer–Umlauf (40), Sarah Connor (44) und Lena Meyer–Landrut (33) an. Jetzt wollen ihm Musikerin Nina Chuba (25), Entertainer Kurt Krömer (49) und Podcaster Tommi Schmitt (35) in sechs neuen Folgen die Show stehlen. Dazu gesellt sich wie bisher in jeder Folge auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard–Kandidat. In der Show müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in unterschiedlichsten Quiz–Kategorien beweisen. Wer es ins Finale schafft, tritt dort im Duell gegen den Moderator an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt dann die Show und darf in der folgenden Ausgabe durch den Abend führen. Wie bisher wird Katrin Bauerfeind die Finalrunden moderieren.