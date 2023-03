Boy George trauert um seine Mutter Dinah

Boy George (61) hat am 13. März seine Mutter verloren. Dinah O'Dowd (1939-2023) sei am Montag im Alter von 84 Jahren verstorben, wie der Manager des Sängers der Band Culture Club gegenüber «MailOnline» bestätigt habe. Der Brite sei demnach bis zuletzt an der Seite seiner Mutter gewesen.