Boy George wird wohl beim ESC live auftreten

Beim Eurovision Song Contest geht die Sängerin Senhit (46) mit Popstar Boy George (64) für San Marino ins Rennen. Bislang wurde nur darüber spekuliert, ob der Brite mit ihr in Wien auftritt. Die Antwort der italienischen Künstlerin in einem Interview mit «EurovisionFun» fiel deutlich aus. «Absolut, ja absolut», bestätigte sie. Das alles sei vorab mit ihm besprochen worden. «Er sagte: ‹Auf jeden Fall, ich werde mitmachen und mit dir auf der Bühne stehen›», berichtete Senhit. Das war beim nationalen Vorentscheid noch anders. Damals war der Culture–Club–Sänger nur per Video zugeschaltet.