«Boyfriend Blush»: Das steckt hinter dem neuen Beauty-Trend auf TikTok

«Boyfriend Blush» – was steckt hinter dem TikTok–Beautytrend?

Der Name mag vielleicht verwirrend sein, aber hinter dem «Boyfriend Blush» steckt ein einfaches Prinzip: Es geht um einen natürlichen, sportlich–rosigen Teint, wie er normalerweise nach einem Spaziergang an der frischen Luft oder nach dem Sport entsteht. Diese zarte Röte, die sich auf die Wangen legt, ist das Ziel dieses Looks. Anders als viele der komplizierten Contouring–Techniken, die in den letzten Jahren populär waren, geht es beim «Boyfriend Blush» um Einfachheit und natürliche Schönheit.