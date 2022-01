Boykottaufrufe! Keanu Reeves legt sich mit China an

Droht Keanu Reeves das Schicksal von Richard Gere und Brad Pitt?

Auch gegen Reeves' neuen Film «Matrix: Resurrections», der in China ohnehin floppte, kam es zu Boykottaufrufen. In der Vergangenheit wurden bereits Hollywood-Stars von chinesischen Medien verbannt. Entweder weil sie sich wie Richard Gere (72) pro Tibet äusserten oder wie Brad Pitt (58) in «Sieben Jahre in Tibet» in Filmen auftreten, die den historischen Konflikt behandeln.