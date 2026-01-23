BR-Filmbrunch: Standing Ovations für scheidende «Tatort»-Kommissare

BR stellt Frauen in den Fokus

Beim FilmMittwoch will der BR in seinen Produktionen vermehrt auf Geschichten mit starken weiblichen Rollen setzen. So ist am 11. März Adele Neuhauser (67) in «Makellos – Eine kurze Welle des Glücks» in der Hauptrolle zu sehen. Als Constanze steckt sie in einer festgefahrenen Ehe fest und findet ausgerechnet bei einem Callboy neue Leidenschaft. Doch die Affäre soll ihr Leben gewaltig auf den Kopf stellen. Eine Woche später, am 18. März, folgt mit «So haben wir dich nicht erzogen» eine Komödie, die schon mit wenigen Szenen im Trailer einige Lacher aus dem Publikum gewinnen kann. Balbina (Brigitte Hobmeier, 49) und Inka (Gerti Drassl, 47) glauben, bei ihrer Tochter alles richtig gemacht zu haben. Doch als diese einen Mann zum Essen mit nach Hause bringt, den sie auch noch heiraten möchte, ist das Gefühlschaos in dem Damen–Haushalt perfekt. Beide Drehbücher stammen aus der Feder von Star–Autor Uli Brée (geb. 1964).