Andrea Otto ist tot. Die Moderatorin starb am 1. Juli im Alter von 47 Jahren. Das teilte der Bayerische Rundfunk an diesem Dienstag (5. Juli) mit. Vor rund eineinhalb Jahren habe sie sich eine Auszeit genommen und «wollte sich um die Familie und um ihre Gesundheit kümmern», heisst es. «Zuversichtlich schmiedete die ‹Abendschau›-Moderatorin und BR-Sportjournalistin Pläne, glaubte fest an ihre Genesung und eine Rückkehr in die Redaktion.» Nun sei sie nach längerer Krankheit verstorben und hinterlasse ihren Mann und ihre Tochter.