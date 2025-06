Brad Pitt schwärmt von «F1»-Dreh an «heiligem Ort»

In «F1: The Movie» schlüpft Pitt in die Rolle des fiktiven Veteranen–Fahrers Sonny Hayes, einem ehemaligen Star, der nach langer Abwesenheit ins F1–Cockpit zurückkehrt. An seiner Seite spielt Damson Idris (33) den jungen Fahrer Joshua Pearce. Lewis Hamilton (40) fungiert nicht nur als Produzent, sondern ist gemeinsam mit anderen F1–Grössen wie Max Verstappen (27) und Charles Leclerc (27) auch vor der Kamera zu sehen.