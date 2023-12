Brad Pitt: Seine wichtigsten Rollen auf dem Weg zum Oscargewinn

Bei der 92. Oscarverleihung im Jahr 2020 wurde Hollywood–Ikone Brad Pitt (59), der am 18. Dezember seinen 60. Geburtstag feiert, endlich die Ehre zuteil, die ihm 20 Jahre zuvor wohl auch schon für seine Performance in David Finchers (61) Kult–Klassiker «Fight Club» zugestanden hätte: Für sein Spiel in Quentin Tarantinos (60) Instant–Kultfilm «Once Upon a Time... in Hollywood» wurde das Sex–Symbol der 1990er Jahre mit einem Oscar als «Bester Nebendarsteller» ausgezeichnet – der bislang einzige Academy Award des Mimen in einer Schauspielkategorie.