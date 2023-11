Brad Pitt: So glücklich ist er mit seiner Freundin Ines de Ramon

Seit gut einem Jahr werden Brad Pitt und Ines de Ramon immer wieder zusammen gesehen. So verbrachten sie seinen 59. Geburtstag gemeinsam. Anfang November waren sie als Paar bei einer Film–Gala in Los Angeles, wo Pitt einen Tribut an Regisseur David Fincher (61) präsentierte, mit dem er «Sieben» und «Fight Club» drehte. Für Fotos posierte das Liebespaar dabei nicht. Überhaupt gibt es noch keine offiziellen Bilder der beiden.