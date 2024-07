Brad Pitt: Titel und erstes Bild seines Formel-1-Films enthüllt

Apple TV+ hatte Ende Juni bekannt gegeben, wann der Film über die Formel 1 in die Kinos kommt. In Deutschland ist es demnach am 26. Juni 2025 so weit. In den USA geht es einen Tag später los. Apple ist für die Kinoauswertung eine Kooperation mit der Verleihfirma Warner Bros. eingegangen. Dies verkündete der Streamingdienst ebenfalls via Pressemitteilung. Wie lange das Rennfahrerspektakel in den Kinos läuft, bevor es dann im Streaming startet, ist noch nicht bekannt. Laut «The Hollywood Reporter» sind es mindestens 30 Tage.