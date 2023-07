Brad Pitt und Angelina Jolie wollen sich aussergerichtlich einigen

Meditation statt Prozess

Demnach stimmten beide Hollywood-Stars einer Mediation zu, die ihre Probleme ohne das Gericht klären könnte. Die entsprechenden Dokumente sollen in der vergangenen Woche eingereicht worden sein. Brad Pitt habe zudem inzwischen einen «vorläufigen Verwalter» für Château Miraval ernannt. Damit sollen die Schwierigkeiten zwischen ihm und seinem neuen Partner gelöst werden. Denn nachdem Angelina Jolie ihre Anteile an einen russischen Geschäftsmann verkauft hatte, reichte Pitt Klage ein. Er betonte, das Paar habe einst die Vereinbarung getroffen, dass keiner seine Hälfte ohne die Zustimmung des anderen verkaufen dürfe. Jolie wiederum reichte Gegenklage ein. Nun soll also eine unabhängige Person eingesetzt werden, die das Weingut und seine Führung beurteilt und zu einer Lösung zwischen den unfreiwilligen Geschäftspartnern beitragen soll.