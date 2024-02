Brad Pitt und George Clooney machen wieder gemeinsame Sache

Darum geht es in «Wolfs»

Wie «People» weiter berichtete, verkörpern Pitt und Clooney in «Wolfs» zwei Junkies, die dazu gezwungen werden, gemeinsam an einem Auftrag zu arbeiten. Auch Schauspielerin Amy Ryan (55) soll Teil des Casts sein. Die Dreharbeiten zu Watts Actionthriller fanden hauptsächlich in New York statt, mussten aufgrund der Hollywood–Streiks jedoch unterbrochen werden und konnten erst im Herbst 2023 fortgesetzt werden. «Wolfs» erscheint voraussichtlich im September 2024 in den deutschen Kinos.