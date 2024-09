Brad Pitt und George Clooney: Spass bei Premierenfeier in Los Angeles

Clooney machte am 10. Juli Schlagzeilen, als er einen Kommentar in der New York Times veröffentlichte, in dem er Präsident Joe Biden aufforderte, seine Kampagne nach seinem Auftritt in der Präsidentschaftsdebatte gegen Trump zu beenden. Der Oscar–Preisträger bemerkte in seinem Kommentar, die Demokraten seien «alle so verängstigt von der Aussicht auf eine zweite Amtszeit Trumps, dass wir uns entschieden haben, jedes Warnsignal zu ignorieren», wenn es um Bidens Älterwerden ging.