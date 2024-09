Brad Pitt und Ines de Ramon: Red-Carpet-Premiere als Paar in Venedig

Seine Ex–Frau besuchte die Filmfestspiele ebenfalls: Sie stellte am 29. August das Biopic« Maria» vor, in dem sie die Opernsängerin Maria Callas (1923–1977) porträtiert. Im Interview mit «Vanity Fair» verriet der Festivalleiter Alberto Barbera (70), dass er extra dafür gesorgt habe, dass das zerstrittenen einstige Traumpaar sich auf gar keinen Fall über den Weg laufe. Um Überschneidungen zu vermeiden, sei Jolie bereits auf dem Weg zur nächsten Premiere in den USA, wenn Brad mit Ramon am Lido erscheine. Ein Aufeinandertreffen sei so «unmöglich».