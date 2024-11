Brad Pitt und Ines de Ramon sind «unglaublich glücklich miteinander»

Fernbeziehung ist kein Problem

Hollywoodstar Brad Pitt dreht aktuell in Mexiko weiter an seinem Rennfahrerfilm «F1», der im Juli 2025 in die Kinos kommen wird. Für seine Partnerin ist dieses hohe Arbeitspensum kein Problem. «Sie unterstützt ihn voll und ganz und weiss, wie wichtig dieses Projekt für ihn ist», so die Quelle. Da die Schmuckmanagerin «einen ausgeprägten Sinn für Unabhängigkeit» habe, nutze sie die Zeit ohne Pitt, um sich mit Freunden zu treffen und sich «zu erholen».