Brad Pitt und Ines de Ramon: So feiern die beiden Thanksgiving

Am Donnerstag, dem 28. November, wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Wie Brad Pitt (60) und seine Partnerin Ines de Ramon (31) das Erntedankfest verbringen werden, meint nun ein Insider im Gespräch mit «People» zu wissen. Demnach wird das Paar an dem traditionellen Feiertag beisammen sein und «es sich mit seinen Familien gemütlich machen». «Sie kochen beide gerne und werden gemeinsam für alle etwas zubereiten», so die Quelle weiter.