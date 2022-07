Brad Pitt und seine Co-Stars sorgen für Hollywood-Feeling in Paris

Brad Pitt (58) hat am Wochenende in Paris die Premiere seiner kommenden Actionkomödie «Bullet Train» gefeiert. Zu der Veranstaltung, die direkt an der Seine vor dem Eiffelturm stattfand, erschien der Hollywood-Star in einem legeren, aber farbenfrohen Sommer-Ensemble aus Leinenhose und Sakko in Apricot. Darunter trug er ein kupferfarbenes T-Shirt und kombinierte dazu weisse Sneaker sowie eine Sonnenbrille.