Brad Pitt wird 60: Das wissen nicht viele über den Superstar

Der Produktions–Oscar für «12 Years a Slave» gilt sogar – dank komplizierter Regularien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences – auch als persönlicher Oscar–Triumph Pitts. Daher kommt der Star auf zwei Academy Awards in seiner illustren Karriere. Einer als Produzent, der andere als «Bester Nebendarsteller» für «Once Upon a Time In... Hollywood».