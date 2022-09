Brad Pitt zeigt bei der Ausstellung, die noch bis zum 15. Januar 2023 läuft, neun Skulpturen. Zu den Objekten gehört ein grosses Relief, das eine Schiesserei zeigt. «Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time» heisst das Werk von 2020. Also auf Deutsch etwa «Als ich auf dich gezielt habe, sah ich mich selbst, aber es war diesmal zu spät». Ausserdem präsentierte der Architektur-Fan ein Silikonmodell eines Hauses, das mit Kugeln beschossen wurde.