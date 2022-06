Style-Chamäleon auf jedem Bild

In weiteren farbenfrohen Bildern von Foto-Künstlerin Elizaveta Porodina ist Pitt in experimentellen Siebziger-Jahre-Outfits mit Glitzer-Weste, Absatzschuhen oder mit auf seine Augen geklebten Strasssteinen zu sehen. In dieser Bilderreihe erinnert er viele wiederum an David Bowie (1947-2016). In einem anderen Bild, in dem er in dem Teich voller Blumen schwimmt, trägt er eine violette Hose, ein türkises Rüschenhemd und goldene Hosenträger - Mode, die viele an den experimentierfreudigen Harry Styles (28) erinnert. Auf anderen Fotos ist Pitt in einem knielangen Männerrock und mit schwarzem Lidschatten zu sehen, wie er mit Feuer spielt.