Bradley Cooper hatte Angst vor seiner «Sex and the City»-Rolle

Heute ist Bradley Cooper (49) einer der grossen Stars Hollywoods, doch das war natürlich nicht immer so. Im Rahmen des Santa Barbara International Film Festival erinnert sich der Schauspieler nun an seine erste TV–Rolle zurück – ein kleiner Auftritt in der Kult–Serie «Sex and the City». Damals habe er schreckliche Angst gehabt, erzählt Cooper. Noch heute habe er den Auftritt, bei dem er die Figur «Jake the Downtown Smoker» spielte, vor Augen.