Bradley Cooper hätte die Schauspielerei um ein Haar aufgegeben

Bradley Cooper (47) hat fast seine Karriere an den Nagel gehängt. Während den Anfängen der Corona-Pandemie habe er an der Schauspielerei gezweifelt und sich auf die Arbeit hinter den Kulissen konzertieren wollen. Während des virtuellen Treffens für «Variety's Actors on Actors» haben sich Bradley Cooper und sein Schauspiel-Kollege Mahershala Ali (47) über ihre Karrieren unterhalten.