Bradley Cooper ist seit 19 Jahren clean

In Bezug auf seine Rolle als alkoholkranker Musiker in «A Star Is Born» sagte Cooper weiter, dass es ihm seine Erfahrungen leichter gemacht hätten, sich auf die Rolle einzulassen. «Und Gott sei Dank war ich in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich mit all dem klar kam, so dass ich mich wirklich gehen lassen konnte.» Der Film mit Cooper und Lady Gaga (37) in den Hauptrollen erhielt bei den Oscars 2019 sieben Nominierungen. Er war auch das Regiedebüt des Hollywood-Stars.