Bradley Cooper: Macht er Gigi Hadid einen Antrag?

Im März gab das Model in einem Interview mit «Vogue» seltene Einblicke in die Partnerschaft. Die 30–Jährige beschrieb ihre Beziehung als romantisch und sagte: «Ich fühle mich einfach sehr glücklich.» Gigi Hadid fügte hinzu: «Ich respektiere ihn so sehr als kreative Person, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben.»