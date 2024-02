Bradley Cooper: Seine Tochter ist der «Anker» in seinem Leben

«Bin mir nicht sicher, ob ich am Leben wäre»

«Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Leben wäre, wenn ich kein Vater wäre», gesteht Cooper im Podcast. Seine Tochter sei der «Anker» in seinem Leben, durch sie hätte der Schauspieler gelernt, «dass es etwas Wichtigeres als dich selbst gibt». Dennoch hätte der 49–Jährige gerade in den ersten Monaten nach der Geburt seiner Tochter nicht sagen können, «ob ich das Kind wirklich liebe». Er habe sie «beobachtet» und sei fasziniert gewesen, er hätte jedoch nicht verstanden, wie Eltern für ihr Kind sterben können. Seine Gefühle hätten sich erst etwas später geändert, plötzlich sei es für Cooper «keine Frage mehr» gewesen.