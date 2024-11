Bradley Cooper und Gigi Hadid: Date-Night am Broadway

Date–Night am Broadway: Hollywoodstar Bradley Cooper (49) und Model Gigi Hadid (29) haben am Wochenende zusammen das Musical «Chicago» am Amassador Theatre in New York City besucht. Das wurde bekannt, weil Schauspielerin Alyssa Milano (51) auf ihrem Instagram–Kanal ein gemeinsames Foto mit dem Paar aus dem Backstage–Bereich postete. Milano spielt in dem Musical die Rolle von Roxie Hart, auf dem Gruppenbild war zudem ihre Co–Darstellerin Kimberly Marable zu sehen.