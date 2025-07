Bradley Cooper und mehr: Die Cameo-Auftritte im neuen «Superman»

James Gunns Bruder Sean Gunn

«Superman»–Filmemacher James Gunn ist bekannt dafür, seinem Bruder Sean (51) oftmals eine Rolle in seinen Werken zu geben – so etwa in den «Guardians of the Galaxy»–Filmen oder «The Suicide Squad» aus dem Jahr 2021. Und auch in «Superman» tritt Sean Gunn am Ende des Films kurz als Maxwell Lord, Chef des LordTech–Konzerns auf. Er wird in einem Fernsehinterview zu den schurkischen Taten seines Konkurrenten Lex Luthor (Nicholas Hoult, 35) befragt.