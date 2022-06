Bradley Cooper: Vor «Hangover» war er alkohol- und kokainsüchtig

Bradley Cooper am Tiefpunkt: «Ich war so verloren»

An diesem dunklen Punkt seines Lebens habe er «null Selbstwertgefühl» gehabt und gegen seine Dämonen gekämpft. «Ich war so verloren», erzählte Cooper. «Und ich war kokainsüchtig, das war die andere Sache.» Nach seinem Ausstieg aus der Serie «Alias - Die Agentin» (2001-2006) habe er sich «die Achillessehne durchtrennt». Weiter erklärte er: «Als ich für ‹Alias› nach Los Angeles zog, fühlte ich mich wie in der High School: Ich kam in keinen Club rein, kein Mädchen wollte mich angucken. Ich war total deprimiert.»