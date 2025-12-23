Bradley Cooper will angeblich um Gigi Hadids Hand anhalten

«Ich fühle mich wirklich glücklich»

Im März hatte das Supermodel der «Vogue» verraten, wie sehr die Beziehung zu Cooper ihr Leben bereichert. «Bradley hat mir das Theater wieder nähergebracht, und das ist etwas wirklich Schönes», so Hadid. Der Oscar–nominierte Schauspieler habe ihr eine «normale Dating–Erfahrung» ermöglicht. «Ich respektiere ihn so sehr als Kreativen, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Vertrauen», schwärmte sie. Ihr Fazit: «Ich fühle mich wirklich glücklich. Ja, glücklich ist das Wort.»