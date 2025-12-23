Bradley Cooper will angeblich um Gigi Hadids Hand anhalten

Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) scheinen es ernst zu meinen. Wie die «Daily Mail» unter Berufung auf Insider berichtet, soll der Hollywoodstar bereits einen entscheidenden Schritt unternommen haben: Er hat angeblich bei Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) um die Hand ihrer Tochter angehalten.
«Bradley hat bei Yolanda um Gigis Hand angehalten», verriet eine Quelle der «Daily Mail». «Er möchte, dass sie weiss, wie ernst es ihm mit Gigi ist und dass er plant, mit ihr in New York eine solide Familie aufzubauen.» Auch seine eigene Mutter Gloria Campano soll der «A Star Is Born»–Darsteller bereits in seine Pläne eingeweiht haben.
Auch Gigi Hadid bereitet ihre Familie vor
Das Supermodel weiss dem Bericht zufolge, dass ein Antrag bevorsteht – und soll ihrerseits sowohl mit ihrer Mutter als auch mit ihrem Vater Mohamed Hadid (77) über eine mögliche Hochzeit gesprochen haben. «Ihre Mutter Yolanda ist mit an Bord, das war klar. Aber dass Gigi ihrem Vater erzählt, dass sie Bradley heiraten will, ist ein grosser Schritt – das macht es viel offizieller», erklärte die Quelle gegenüber der «Daily Mail».
Ein wichtiger Grund für die angeblichen Hochzeitspläne des Paares sollen ihre Kinder sein. Cooper hat aus seiner früheren Beziehung mit Model Irina Shayk (39) die achtjährige Tochter Lea De Seine. Hadid teilt sich das Sorgerecht für die fünfjährige Khai mit ihrem Ex–Partner, dem Sänger Zayn Malik (32). Die beiden wünschen sich offenbar, dass ihre Töchter gemeinsam aufwachsen.
Kennengelernt hatten sich der Schauspieler und das Model im Oktober 2023 auf einer Kinderparty, bei der auch ihre Töchter dabei waren. Auf Instagram machten sie ihre Beziehung allerdings erst im April dieses Jahres öffentlich, als Hadid ihren 30. Geburtstag feierte. "
«Ich fühle mich wirklich glücklich»
Im März hatte das Supermodel der «Vogue» verraten, wie sehr die Beziehung zu Cooper ihr Leben bereichert. «Bradley hat mir das Theater wieder nähergebracht, und das ist etwas wirklich Schönes», so Hadid. Der Oscar–nominierte Schauspieler habe ihr eine «normale Dating–Erfahrung» ermöglicht. «Ich respektiere ihn so sehr als Kreativen, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Vertrauen», schwärmte sie. Ihr Fazit: «Ich fühle mich wirklich glücklich. Ja, glücklich ist das Wort.»
Für Cooper wäre es die zweite Ehe. Der Schauspieler war von 2006 bis 2007 mit Schauspielerin Jennifer Esposito (52) verheiratet. Hadid war zuvor fast sechs Jahre mit One–Direction–Sänger Malik liiert, bevor sich das Paar im Oktober 2021 trennte.