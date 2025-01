Bradley Cooper wird 50: Von «Hangover» zu «A Star Is Born»

Zu Beginn der 2010er Jahre erklomm Bradley Cooper (50) unaufhaltsam den Olymp Hollywoods. Nach kommerziellen Erfolgen und von der Kritik geliebten Auftritten spielte und sang er sich an der Seite von Lady Gaga (38) in «A Star Is Born» endgültig in die Herzen der Fans. Am 5. Januar wird er 50 Jahre alt.