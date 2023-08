Bradley Coopers «Maestro»-Trailer entfacht neue Kontroverse

Wie die «Daily Mail» berichtet, entzündet sich der Streit nicht nur an der Frage, ob die Nasenverlängerung zur Darstellung Bernsteins tatsächlich nötig war, sondern auch daran, ob es grundsätzlich zulässig sei, eine jüdische Person der Zeitgeschichte von einem nicht-jüdischen Schauspieler darstellen zu lassen. In dem Bericht zitiert das Blatt zahlreiche in Sozialen Netzwerken geäusserte Standpunkte.