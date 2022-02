Bran Stark, Hodor und Missandei feiern «Game of Thrones»-Reunion

Die Schauspieler der Charaktere von Missandei, Bran Stark und Hodor gaben sich in den Linen Mill Studios in Banbridge die Ehre, in denen ein Grossteil von «GoT» gedreht wurde. Bilder des Wiedersehens teilte Emmanuel auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dazu schreibt sie unter anderem: «Eine Reise in die Vergangenheit, eines der besonderen Kapitel meines Lebens.»