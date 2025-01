Brände in Kalifornien: Müssen jetzt auch Harry und Meghan zittern?

Das Anwesen von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in Montecito könnte angesichts der verheerenden Feuer im Raum Los Angeles möglicherweise auch in Gefahr geraden. Es befinde sich nun am Rande einer «extremen Gefahrenzone», wie die «Daily Mail» berichtet. Los Angeles bereite sich auf eine «explosive Brandausbreitung» vor, da Orkanböen erwartet werden.