Brände in L.A.: Nun muss sich auch Britney Spears retten

Nun ist auch Popsängerin Britney Spears (43) betroffen und reiht sich in die Riege der Prominenten ein, die ihr Anwesen aufgrund der aktuellen Feuerkatastrophe in Los Angeles evakuieren müssen. Wie die Sängerin auf Instagram bekannt gab, habe sie ihr 7,4 Millionen Dollar teures Anwesen in Thousand Oaks, nordöstlich von Los Angeles, verlassen und befinde sich auf dem Weg in ein Hotel.