Brände in Los Angeles: «Germany's next Topmodel»-Dreh wird verschoben

Jubiläumsstaffel mit zwei Folgen

Die 20. Staffel geht mit einer Neuerung an den Start. Die erste Folge stellt die weiblichen Models in den Mittelpunkt. Der Dienstag ist dann für die männlichen Models reserviert. Sie werden in der zweiten Episode am 18. Februar erstmals zu sehen sein. Nach den Ausgaben, die immer donnerstags und dienstags laufen, kommt es in Folge 13 (27. März) dann zum grossen Aufeinandertreffen. «GNTM» wird dann nur noch donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt. «Viele grossartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys», gab Klum Anfang Januar in einer Mitteilung bekannt.